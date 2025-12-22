Главу управления МВД российского региона уволили после служебной проверки

Начальника Главного управления МВД России по Челябинской области Андрея Меньшенина уволили по приказу главы ведомства Владимира Колокольцева. Об этом сообщает URA.RU.

Отправленный в отставку силовик уведомлен в установленном законом порядке. Сведения о нем убрали с официального сайта управления. Временно исполняющим обязанности руководителя подразделения назначен Михаил Власов, занимающий пост заместителя начальника ГУ МВД.

Меньшенина отстранили от работы в октябре, когда в отношении него была начата служебная проверка. Тогда сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника городского отдела ГАИ Олега Жиляева, заподозренного в получении взяток и превышении должностных полномочий, пишет «Коммерсантъ». Он был сражу же уволен из органов внутренних дел.