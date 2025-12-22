На Сахалине мужчина ограбил прохожую из-за отказа познакомиться

В Сахалинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении, поводом для преступления стал отказ женщины заговорить с незнакомцем. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в Углегорске. Пьяный 35-летний ранее судимый житель поселка Шахтерск, на улице попытался заговорить с 46-летней местной жительницей. Получив отказ, мужчина выхватил у женщины сумку, в которой находились сотовый телефон, кошелек и другие личные вещи, после чего скрылся. Ущерб от его действий составил более 15 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. В ходе следственных действий сумка со всем содержимым была изъята и возвращена законной владелице. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.