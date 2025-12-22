«Мама, я всё отдала»: девочка вручила 5 млн мошенникам в Химках

В подмосковных Химках разыгралась семейная драма, стоившая местным жителям почти пяти миллионов рублей и всех накопленных драгоценностей. Жертвой изощренной психологической манипуляции стала 14-летняя девочка.

Преступники использовали сложную многоуровневую схему, начав с безобидного предложения о доставке цветов и закончив профессиональным запугиванием подростка со стороны мнимых силовиков.

«Установлено, что 14-летней дочери заявительницы позвонил мужчина, представившийся работником сервиса по доставке цветов, и попросил продиктовать смс-код для подтверждения получения заказа. Далее с несовершеннолетней связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили подростка, что персональными данными ее родителей завладели мошенники, и для сохранения семейных сбережений необходимо передать их доверенному лицу для декларирования. Девочка забрала из домашнего сейфа наличные и драгоценности и выполнила инструкции злоумышленников», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подросток, находясь в состоянии тяжелого стресса и искренне веря, что спасает родителей от беды, вскрыла домашний сейф, собрала всю наличность и ювелирные изделия, после чего передала сверток незнакомцу, ожидавшему на улице. Общий ущерб составил более 4,9 миллиона рублей. После возвращения 45-летней матери домой выяснилось, что масштабная «операция по спасению» была лишь мошенническим спектаклем, после чего женщина обратилась в полицию.

В ведомстве уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Тверской области, выполнявший в преступной иерархии роль курьера. На допросе молодой человек уже дал признательные показания. Химкинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас правоохранители ищут соучастников и организаторов преступления, возбуждено уголовное дело.