Взорванная машина генерала Фанила Сарварова попала на видео

В эти минуты экстренные службы готовятся к эвакуации взорванного автомобиля генерала Фанила Сарварова, сообщает корреспондент "РГ" с места происшествия.

Работа сотрудников правоохранительных органов попала на наше видео. На кадрах видно, что автомобиль уложили на бок, чтобы детально осмотреть днище, - по предварительным данным, именно там было заложено взрывное устройство.

Оно сработало почти сразу, как только машина тронулась с места. К парковке, где работают оперативники, прибыл эвакуатор, в ближайшее время автомобиль увезут из двора.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел около 07:00 во дворе дома на Ясеневой улице, в то самое время, когда дети многих местных жителей собрались в школы. Первоначально местное население приняло взрыв за удар дрона. На самом деле СВУ сработало в автомобиле генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, от полученных ранений генерал скончался.