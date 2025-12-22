Какое наказание грозит мужчине, напавшему на банк в Белгороде

Мужчине, который в Белгороде напал на отделение банка и заявил о наличии у него взрывного устройства, может грозить уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Об этом сообщил юрист Михаил Пирогов в беседе с News.ru.

По словам эксперта, действия белгородца с высокой вероятностью будут квалифицированы по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Это уголовное преступление, предусматривающее несколько видов ответственности.

Как уточнил собеседник издания, штраф может составлять до нескольких сотен тысяч рублей, либо суд может назначить обязательные работы, ограничение свободы или лишение свободы. В типичных случаях это срок до двух-трех лет, добавил он.

Юрист подчеркнул, что, помимо уголовного преследования, нарушителя может ждать гражданско-правовая ответственность — ему придется возместить все затраты, понесенные спецслужбами при выезде, а также ущерб, нанесенный банку и третьим лицам.

При этом суд будет учитывать смягчающие обстоятельства: мотивы, психическое состояние подсудимого и степень его сотрудничества со следствием. Однако, как отметил Пирогов, даже «шутки» на подобные темы правоохранительные органы и суды рассматривают крайне серьезно. Цель закона — предотвращение паники и обеспечение безопасности людей и работы экстренных служб.

Ранее сообщалось, что житель Белгорода ворвался в отделение банка, заявил о наличии у него самодельного взрывного устройства, после чего сам позвонил в экстренные службы и потребовал приезда сотрудников ФСБ для переговоров.