Стала известна судьба раскрывшего гостайну высокопоставленного российского силовика

Lenta.ru

В Челябинской области начальник УМВД России по Магнитогорску полковник полиции Константин Козицын отстранен от работы после задержания. Об этом сообщает ТАСС.

Стала известна судьба раскрывшего гостайну высокопоставленного российского силовика
© Лента.Ru

По данным агентства, его отстранили от работы после того, как он попал под подозрение по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

Ранее сообщалось, что по месту жительства и службы высокопоставленного силовика прошли обыски.

Полковник полиции Козицын известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды. По версии следствия, он раскрыл чувствительную информацию лицу из коммерческой организации без соответствующего допуска.

1