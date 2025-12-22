Грунт провалился на улице Рождественская на востоке Москвы

Грунт провалился возле дома на улице Рождественская, 21. В результате происшествия движение осуществляется по одной полосе на участке от улицы Покровская до проспекта Защитников Москвы. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— В связи с провалом грунта на улице Рождественская в районе дома 21, движение транспорта осуществляется по одной полосе на участке от улицы Покровская до проспекта Защитников Москвы, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Водителей попросили искать пути объезда.

Ранее участок тротуара на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге провалился под землю. Обрушение части пешеходной зоны произошло между Боровым мостом и торговым центром «Сенатор». Причиной чрезвычайного происшествия стало вымывание грунта около стенки набережной.