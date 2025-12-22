Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

В Москве произошел пожар в строящемся жилом комплексе (ЖК) «Остров» от застройщика «Донстрой». Об этом пишет Telegram-канал «Домострой».

«Остров» возводится в Мневниковской пойме и относится к бизнес-классу. По данным канала, причиной пожара стало возгорание гидроизоляции. В сеть попали кадры, на которых видно, как с территории стройки поднимается густое облако темно-серого дыма.

Ранее сообщалось, что несколько ЖК от застройщика ПИК в Москве практически утонули в мусоре. Отходы перестали помещаться в переполненные баки и скопились рядом с ними. На попавших в сеть кадрах можно увидеть, что в мусорных пакетах утонул припаркованный во дворе автомобиль.