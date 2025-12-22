Дело Гуфа о грабеже начнут рассматривать 30 декабря

Дело рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже, начнут рассматривать 30 декабря.

«Судебное заседание назначено на 30 декабря 2025 года в 10:30», — пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Наро-Фоминского городского суда Московской области.

Ранее уголовное дело рэпера Гуфа о грабеже поступило в суд для рассмотрения.

Мировой судья участка столичного района Зюзино назначил Алексею Долматову штраф в размере 9 тыс. рублей за неуплату административного взыскания.