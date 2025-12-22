Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин в Гагаринском районном суде Москвы дал показания по делу о выводе средств из России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что мужчина признал вину только в налоговом преступлении, а также заявил о своей невиновности в части незаконного вывода средств за рубеж.

По его словам, чтобы выйти на международный рынок, была открыта организация в Объединенных Арабских Эмиратах. Чекалин добавил, что его бизнес-партнер Роман Вишняк заверил его в том, что все делается в рамках закона, незаконных операций не проводится.

1 декабря Валерия Чекалина не признала вину по делу о выводе средств за рубеж.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.