Бывший председатель российского суда попала в колонию на 15 лет

Первомайский районный суд Краснодара приговорил к 15 годам лишения свободы экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Подсудимая признана виновной по нескольким эпизодам получения взяток. У нее конфискуют имущество стоимостью 18,4 миллиона рублей. Также ей назначен штраф в 170 миллионов рублей. Она лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.

Бывший заместитель председателя Ростовского облсуда Татьяна Юрова получила 13 лет заключения со штрафом 120 миллионов рублей. Экс-начальнику управления судебного департамента по Ростовской области Андрею Рощевскому присудили 8 лет в колонии со штрафом в 50 миллионов рублей. Он лишен почетного звания «Ветеран труда» и классного чина юстиции — действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса. Бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко назначено 6 лет лишения свободы со штрафом в 4 миллиона рублей.

Суд установил, что Золотарева с соучастниками получила свыше 21 миллиона рублей за вынесение неправосудных решений.

26 мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей России дала следователям разрешение на возбуждение дела против Золотаревой.

Незаконное вознаграждение они получали за вынесение определенных решений по гражданским и уголовным делам, а также за смягчение меры пресечения.