Россиянку посадили на 16 лет за убийство годовалого сына

Владимирский областной суд приговорил 20-летнюю жительницу Коврова к 16 годам и 1 месяцу колонии общего режима за убийство собственного годовалого сына.

Как сообщает пресс-служба судов региона, женщина оставила ребёнка одного в квартире на длительное время без еды и воды. После его гибели она упаковала тело в коробку и выбросила недалеко от дома.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы следственное управление СК РФ по Владимирской области.

Суд также удовлетворил иск отца погибшего о взыскании с осуждённой 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Прокуратура просила для неё 18 лет лишения свободы.