Губернатор прокомментировал задержание угрожавшего взорвать банк мужчины в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал задержание угрожавшего взорвать банк мужчины. Об этом он написал в Telegram.

22 декабря неизвестный пришел в отделение Промсвязьбанка и заявил, что на нем закреплено взрывное устройство.

«Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет», — написал губернатор.

Он поблагодарил силовиков за оперативные действия по обеспечению правопорядка.

Ранее в Санкт-Петербурге во время прямого эфира радиостанции «ШОК ФМ» неизвестный мужчина ворвался в студию, напал на ведущего и потребовал эфирного времени, угрожая взорвать здание.