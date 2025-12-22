Школьника ввели в кому после удара по голове в центре военно-патриотического воспитания

На Сахалине школьника ввели в кому после удара по голове ксилофоном в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Об этом сообщает Amur Mash в Telegram.

По данным канала, на 16-летнего подростка напал его сверстник. Пострадавшего экстренно госпитализировали с переломом черепа. Подростка ввели в медикаментозную кому, после чего провели операцию. Других подробностей о его состоянии не приводится.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В частности, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

