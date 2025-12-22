В российском городе произошло нападение на банк

В Белгороде совершили нападение на здание банка. Мужчина с самодельным взрывным устройством (СВУ) на шее зашел в отделение банка на улице Преображенская, передает Shot.

Указанную улицу перекрыли. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По данным РЕН ТВ, мужчина угрожал взорвать отделение банка. Телеканал приводит слова осведомленного источника.

Как уточняется, около 11.00 мужчина зашел в здание на улице Преображенская, позвонил в экстренные службы и заявил, что на нем якобы закреплено самодельное взрывное устройство. Кроме того, он потребовал прибытия сотрудников ФСБ для переговоров.

Подчеркивается, что заложников внутри не было — все люди, находившиеся в банке, успели эвакуироваться. Переговоры с мужчиной продолжались около часа.

К полудню он сдался сотрудникам силовых структур. По имеющейся информации, при нем не обнаружили взрывное устройство. В настоящее время его допрашивают, выясняются причины его действий.