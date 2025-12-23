В порту Тамань ликвидировали все пожары после атаки БПЛА

Возгорания в порту Тамань, который расположен в поселке Волна Темрюкского района, полностью ликвидированы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края утром 23 декабря.

По последним данным, пожары начались на причале, танкере и трубопроводе с мазутом накануне после атаки украинских БПЛА.

"В 9.15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом", - отметили в оперштабе Кубани.

Огонь на трубопроводе охватил площадь около 1,5 тысячи квадратных метров, его тушила группировка численностью свыше 120 человек и несколько десятков единиц техники.

Кроме указанных объектов во время атаки получили повреждения еще одно судно и причал, а также два резервуара.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря беспилотники киевского режима атаковали портовый комплекс "ОТЭКО" Мишеля Литвака в поселке Волна Краснодарского края. Обломки сбитых беспилотников, по которым отработали системы ПВО, упали и вызвали возгорание одного из терминалов.