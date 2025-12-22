Вставшая поперек горла сосиска едва не убила россиянку

Обычный ужин для 70-летней жительницы Екатеринбурга превратился в настоящий хоррор и борьбу за жизнь. Из-за отсутствия зубов пенсионерка не могла полностью прожевать сосиску, и продукт застрял на границе пищевода и желудка, полностью лишив женщину возможности глотать воду и даже произносить слова. Спасать пациентку пришлось хирургам городской клинической больницы №14 в ходе экстренной ночной операции.

«Сначала всё шло нормально. Но вдруг, будто живое существо, сосиска выскользнула из-под контроля челюсти, скользнув глубже, чем следовало бы. Последовал приступ паники, глаза расширились от страха. Пенсионерка осознала, что теперь она сражается не просто с едой — это битва за выживание», — описывает инцидент Минздрав Свердловской области.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация была критической: из-за отсутствия зубов женщина проглотила слишком большой кусок, который буквально заблокировал жизненно важные функции. Как отмечает региональное министерство, «это была не та сосиска, которой положено мирно перевариваться в желудке. Нет, она хотела большего». Понимая, что дыхание и глотание затруднены, испуганная пенсионерка вызвала скорую помощь, которая под сиренами доставила её в приёмное отделение.

Заведующий отделением лучевой диагностики ГКБ №14 Алексей Ковалевский, проводивший операцию, столкнулся с серьезным сопротивлением инородного тела.

«Попытки сдвинуть инородное тело аппаратом не увенчались успехом, поэтому с помощью коагуляционной петли врачи фрагментарно рассекли сосиску до уровня вклинения. После этого оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок», — уточнили в ведомстве детали медицинского вмешательства.

Сейчас жизни екатеринбурженки ничего не угрожает, однако врачи напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил приема пищи, особенно в пожилом возрасте.