Россиянина задержали за убийство трех женщин спустя 26 лет

В Калининграде задержали мужчину по подозрению в убийстве трёх женщин, которое произошло 26 лет назад. Его искали с 1999 года. Об этом сообщает СК.

В мае 1999-го в квартире на улице Карла Маркса нашли тела пенсионерки, её дочери и внучки-студентки. Злоумышленник жестоко избил пожилую женщину, а её дочь и внучку связал и зарезал. Из квартиры он похитил 18 тысяч долларов.

Следы, оставленные на месте преступления, удалось идентифицировать только сейчас. Подозреваемому 48 лет, ранее он уже отбывал срок за мошенничество.

Как считает Следственный комитет, в 1999 году он учился вместе с погибшей студенткой, знал о профессии её отца и о том, что в доме могут хранить крупную сумму денег. Мужчину взяли под стражу, расследование продолжается.