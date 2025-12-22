СМИ: племянник актрисы Варнавы признал вину на заседании по делу о мошенничестве

Племянник актрисы Екатерины Варнавы предстал перед судом. Об этом сообщает журналист РЕН ТВ из зала суда.

Племянник Варнавы признал вину по делу о мошенничестве
По данным издания, молодой человек признал вину. Как рассказал сам фигурант разбирательств, Георгий Варнава, он нашел информацию о подработке в мессенджере. Забирая деньги, он не знал, сколько ему заплатят и другие точные суммы.

Адвокат настаивал на замене меры пресечения на запрет определенных действий, но ходатайство отклонили. Молодого человека оставили под арестом.

По версии следствия, Варнава обманул 87-летнюю пенсионерку. Он представился женщине сотрудником полиции и убедил в необходимости снять деньги, после чего передать их мошенникам.

Пострадавшую спас сотрудник банка, которому ее действия показались странными. Варнаву поймали при передаче муляжа средств. В его отношении возбудили уголовное дело. В начале декабря расследование завершили и направили материалы в суд.