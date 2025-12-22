В российском городе ребенок разбил голову в Burger King

В Ижевске ребенок разбил голову о торчащий шуруп в детской комнате в ресторане быстрого питания Burger King. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во время ожидания заказа. Семилетний мальчик играл в детской комнате с другими детьми, когда ударился головой о металлический шуруп, который якобы был без какой-либо защитной накладки.

Как отмечает канал, у ребенка образовалась кровоточащая рана. Отец сразу отвез сына в больницу, где у него диагностировали поверхностную травму головы.

В заведении произошедшее на данный момент никак не прокомментировали.

