Владелицу приюта под Ростовом-на-Дону подозревают в халатности

Владелицу приюта в Аксайском районе Ростовской области, где обнаружили трупы животных, доставили в полицию, ее подозревают в халатности, из-за которой умерли питомцы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

"В дежурную часть отдела МВД России по Аксайскому району поступило сообщение о жестоком обращении с животными в одном из приютов Ростовской области. В настоящее время подозреваемая доставлена в территориальный отдел полиции. По предварительным данным, женщина являлась владелицей приюта и халатно относилась к уходу за собаками, в результате чего некоторые из них скончались", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что количество пострадавших животных устанавливается, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

21 декабря несколько местных СМИ сообщили, что в приюте "Забытые сердца" обнаружены замученные и мертвые животные - несколько кошек и собак. Прокуратура региона подтвердила информацию об обнаружении трупов животных, полиция также проводит проверку информации о жестоком обращении с животными.