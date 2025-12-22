Взорванный в Москве генерал-лейтенант ВС РФ Сарваров внесен в список сайта «Миротворец»

Lenta.ru

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший в результате подрыва автомобиля на парковке во дворе жилого дома Москвы, был внесен в список украинского сайта «Миротворец», который заблокирован на территории России. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

Взорванный в Москве генерал-лейтенант ВС РФ Сарваров внесен в список сайта «Миротворец»
© ТАСС

«На сайте украинского ресурса Сарварова называют "российским военным преступником". Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названа датой "ликвидации"», — сообщает агентство.

В понедельник, 22 декабря, произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома в Москве. Выяснилось, что в машине находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Военнослужащий получил множественные осколочные ранения, серьезные травмы ног и перелом лицевой кости, а также контузию. Позже Следственный комитет (СК) России сообщил о смерти Сарварова. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, автомобиль военного могли взорвать самодельным взрывным устройством (СВУ). На данный момент эксперты выясняют, что именно взорвалось в машине.