Хабаровчанина арестовали за истязание и унижение своей знакомой

В Хабаровске арестовали ранее судимого мужчину, который обвиняется в истязании своей знакомой. Примечательно, что жертва сама не уходила от мучителя.

Как сообщили в следкоме региона, ранее судимый 40-летний горожанин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 117 УК РФ.

Установлено, что 22 сентября жительница села Некрасовка встретила приятельницу и ее сожителя. Вместе с ними она отправилась на их дачу, где компания распивала алкоголь. В процессе застолья гостья и хозяин повздорили, мужчина схватился за нож и нанес потерпевшей многочисленные порезы по рукам и ногам. Посиделки на этом не прекратились, они продолжили пить еще три дня. Все это время обвиняемый унижал женщину, бил ее битой, выкручивал пальцы на руках и отрезал прядь волос. Лишь вечером 25 сентября гостья покинула дачу. А затем обратилась в полицию. На теле жертвы зафиксированы ушибы и порезы.

Материалы дела прокуратура направила в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.