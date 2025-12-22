В Тюмени пассажир выбил зубы таксисту

Пьяный тюменец с двумя детьми вызвал такси, чтобы поехать на поиски ушедшей от него супруги, однако поездка не состоялась: водитель отказался вести несовершеннолетних без специальных кресел, за что лишился зубов. Информация представлена в судебном акте по делу.

«В течение дня подсудимый пил алкоголь. По его словам, в районе 14:00 они с женой вышли на улицу погулять с детьми, но поссорились. Женщина с дочерью ушла и не отвечала на звонки. Мужчина вызвал такси, чтобы с двумя детьми ехать искать супругу на автовокзале, но не уточнил, сколько детей будет вместе с ним. Прибывший таксист сказал, что у него лишь одно детское кресло, так что поездка не состоится. За это мужчине досталось более 20 ударов кулаками и ногой по лицу и телу», — говорится в документах.

В итоге водитель получил множественные травмы и лишился нескольких зубов. В прибывшей на место скорой помощи он, к слову, встретил жену нападавшего. Как оказалось, женщина не просто обиделась: ранее муж несколько раз ударил ее, тоже в голову, из-за чего она вместе с ребенком ушла и вызвала медиков.

В итоге агрессора приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Наказание решили считать условным. Он также должен выплатить таксисту возмещение в 350 000 рублей.

