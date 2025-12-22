Раскрыта основная версия подрыва генерал-майора Российской армии

Основная версия подрыва 56-летнего начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова связана со спецслужбами Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, одна из версий, которую рассматривают следователи, является связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами.

В Москве во время взрыва автомобиля погиб военный

По версии следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сдетонировала бомба. Сарварова экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.