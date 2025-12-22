Женщина потратила 750 тысяч рублей за вечер в женском клубе и обвинила в этом мужчин

Клиентка заведения с мужчинами-хостами в Сингапуре получила огромный счет за вечер и обвинила в этом персонал. Об этом сообщает Stomp.

Женщина по имени Инез заявила, что сотрудники клуба «M» оказывали на нее давление, побуждая тратить деньги. В результате она оставила там более 12 тысяч сингапурских долларов (около 745 тысяч рублей). При этом представители заведения категорически опровергли обвинения в принуждении и заявили, что все действия клиентки были добровольными.

По словам Инез, ее хост по имени Скай поощрял ее покупать цветочные гирлянды — символические подарки-чаевые за внимание, стоимость которых оказалась «чрезвычайно высокой». Выпив, она почувствовала себя плохо и после этого не могла принимать взвешенные решения, а персонал продолжал приглашать в комнату других хостов, чтобы женщина покупала гирлянды и для них. Утром она с ужасом увидела общую потраченную сумму. При этом не менее 11 тысяч сингапурских долларов (около 681 тысячи рублей) пришлось на гирлянды. Клуб не предоставил ей детализированного чека, а фотографировать внутри было запрещено.

Клуб «M», комментируя историю Инез, заявил, что вопрос уже урегулирован через юридические каналы, а записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что принуждения не было. «Она сама вышла в главный зал, чтобы раздать гирлянды. Никто не принуждал ее», — сказал представитель заведения. Женщина подала заявление в полицию и в Ассоциацию потребителей Сингапура, надеясь привлечь внимание к деятельности подобных клубов.

