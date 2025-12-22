Российскому подростку разорвало руку подобранной во дворе петардой

В Саратове подростку разорвало руку петардой, подобранной во дворе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской детской областной больницы.

Юный россиянин нашел устройство и взял его в руки. Хлопушка мгновенно взорвалась.

Школьник получил серьезную травму кисти. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние медики оценили как тяжелое.

Несколько часов травматологи оперировали подростку руку. Кисть сохранить удалось, теперь несовершеннолетнему предстоит длительный период реабилитации.

До этого стало известно, что в подмосковных Химках школьник не выжил при взрыве регенеративного патрона в рюкзаке.

Также в результате инцидента пострадали женщина и школьник, они до сих пор находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.