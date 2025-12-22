В Москве во время взрыва автомобиля погиб военный

В Москве во время взрыва автомобиля с помощью устройства, установленного под его днищем, погиб военнослужащий.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По одной из версий, убийство могли организовать украинские спецслужбы.

В Москве на парковке взорвался автомобиль. Названа причина

Ранее поступили сообщения, что на одной из парковок района Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль.

Прокуратура Москвы взяла расследование взрыва в столице на контроль.