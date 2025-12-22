В Москве во время взрыва автомобиля погиб военный
В Москве во время взрыва автомобиля с помощью устройства, установленного под его днищем, погиб военнослужащий.
«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По одной из версий, убийство могли организовать украинские спецслужбы.
Ранее поступили сообщения, что на одной из парковок района Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль.
Прокуратура Москвы взяла расследование взрыва в столице на контроль.