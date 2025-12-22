В результате подрыва автомобиля на юге столицы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По данным следствия, утром 22 декабря на ул. Ясеневая в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», – рассказала Петренко.

По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

«По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», – подчеркнула представитель ведомства.

Она добавила, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.