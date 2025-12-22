Три человека отравились карбонарой из доставки в Подмосковье

В Московской области двое 19-летних юношей и 15-летний подросток попали в больницу после употребления пасты карбонара. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным 112, пострадавшие заказали пасту карбонара в кейтеринговой компании "Тримуф", осуществляющей доставку на территории Люберец. Вскоре после приема пищи у всех троих появились признаки отравления.

Их госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия и точные причины отравления устанавливаются.

До этого в Москве у женщины произошел отек Квинке из-за тайского напитка. 41-летняя москвичка купила на отдыхе в Таиланде "любовный напиток", готовясь к романтическому вечеру, женщина приняла снадобье. Пострадавшую доставили в больницу прямо со свидания, медики смогли стабилизировать ее состояние.