Звезду реалити-шоу арестовали за домашнее насилие

Звезду реалити-шоу Кайла Крисли арестовали за домашнее насилие, пьянство в общественном месте и нарушение общественного порядка в Теннесси (США) 20 декабря. Об этом сообщает TMZ.

© Соцсети

34-летнего сына супругов Крисли из шоу о жизни олигарха «Спросите Крисли» доставили его в Центр заключения для взрослых округа Резерфорд. Ему также предъявили обвинение в сопротивлении аресту и нападении на сотрудника службы экстренной помощи.

В 2019 году Кайла арестовывали по подозрению в хранении наркотиков и обвиняли в угрозах бывшей жене. Позже экс-партнерша отказалась сотрудничать со следствием.

В марте 2023 года, Кайла задержали за нападение при отягчающих обстоятельствах после того, как он якобы размахивал ножом во время ссоры со своим руководителем. Его жена Эшли Крисли опровергала обвинения.