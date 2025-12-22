В Москве на парковке взорвался автомобиль, причиной могло стать СВУ

Газета.Ru
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года
1/7
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года 
© Фото очевидца/«Газета.Ru»
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года
2/7
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года 
© Фото очевидца/«Газета.Ru»
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года
3/7
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года 
© Фото очевидца/«Газета.Ru»
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года
4/7
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года 
© Фото очевидца/«Газета.Ru»

Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года
5/7
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года 
© Фото очевидца/«Газета.Ru»
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года
6/7
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года 
© Фото очевидца/«Газета.Ru»
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года
7/7
Последствия взрыва автомобиля Kia Sorento на юге Москвы, 22 декабря 2025 года 
© Фото очевидца/«Газета.Ru»

В московском районе Орехово-Борисово около 06:50 произошел взрыв автомобиля Kia Sorento. В результате переднюю часть машины разнесло на части.

За рулем был 56-летний водитель. Очевидец рассказал «Газете.Ru», что мужчина выжил, у него ожоги и контузия.

По информации Telegram-канала Shot, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ). Оно сработало, когда автомобиль начал движение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Первые кадры с места происшествия — в фотогалерее «Газеты.Ru».