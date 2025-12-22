Выяснились подробности о пострадавшем при взрыве машины в Москве

56-летний мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на юге Москвы, находится в тяжёлом состоянии — у него множественные осколочные ранения, перелом лицевой кости и серьёзные травмы ног. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошёл сегодня утром около 6:50 на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово. Мощный взрыв и столб чёрного дыма заметили местные жители.

Взрывом был практически уничтожен легковой автомобиль Kia Sorento — у машины разнесло переднюю часть. По предварительным данным, пострадавший сел в автомобиль незадолго до детонации. Помимо тяжёлых ранений, у него диагностирована сильная контузия.

Врачи борются за жизнь пострадавшего. Обстоятельства произошедшего выясняются.