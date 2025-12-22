Стало известно о состоянии водителя взорвавшегося автомобиля в Москве

Состояние водителя, пострадавшего при взрыве автомобиля Kia Sorento на Ясеневой улице на юге Москвы, тяжелое. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Как утверждает издание, мужчина по-прежнему заблокирован в машине. Его начали осматривать медики.

Сейчас эксперты выясняют, что именно взорвалось. Судя по разрушениям, объект находился в передней части авто, утверждает Shot.

Появились подробности взрыва автомобиля в Москве

Кроме того, в результате взрыва оказались повреждены семь припаркованных машин.

О происшествии с автомобилистом стало известно утром в понедельник, 22 декабря.

Предположительно, перед взрывом водитель Kia успел проехать несколько метров.