ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска

В Челябинской области задержан начальник полиции Магнитогорска Константин Козицын. Как сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на свои источники, правоохранительные органы подозревают его в разглашении государственной тайны.

© Московский Комсомолец

По имеющимся данным, Козицын передал секретные сведения представителю коммерческой организации, не имевшему соответствующего допуска, при этом используя своё служебное положение для лоббирования интересов этого лица. На основании этих фактов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разглашение государственной тайны).

Согласно информации издания, задержанный был известен своими связями в кругах высокопоставленных чиновников и влиятельных бизнесменов. В частности, его неоднократно видели в обществе предпринимателя Константина Струкова, в том числе на территории охотничьего хозяйства в Пластовском районе, принадлежащего Струкову.

В настоящее время следственные действия продолжаются: проводятся обыски по месту жительства и работы Козицына.

Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался на парковке в Москве.