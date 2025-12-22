По факту ЧП на юге Москвы завели дело

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва автомобиля на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

© Соцсети

Инцидент произошел утром 22 декабря на Ясеневой улице. В результате один человек пострадал. Также оказалась повреждена машина.

Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства ЧП. В скором времени будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее был арестован агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего. По данным ФСБ России, россиянин 2001 года рождения, действуя по указанию куратора, изготовил два взрывных устройства.

Одно из них злоумышленник поместил в тайник в Москве, а второе использовал для взрыва автомобиля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.