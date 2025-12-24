По факту ЧП на юге Москвы завели дело

После взрыва на юге Москвы на Ясеневой улице пострадали сотрудники ДПС, сообщили в Следственном комитете России.

© Соцсети

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия и изучают записи видеонаблюдения.

«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — заявили в ведомстве.

24 декабря на Ясеневой улице в Москве произошёл взрыв.