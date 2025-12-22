Появились подробности взрыва автомобиля в Москве

Автомобиль во время взрыва в Москве находился в движении, рассказала RT местная жительница.

«Сначала подумали, что это дрон сбили... Взрыв был, а горения не было», — цитирует женщину Telegram-канал RT.

Собеседница добавила, что пострадавший мужчина выжил, его реанимируют.

По словам местных жителей, он может быть военным. Подтверждения этому пока нет.

Стало известно об оставшемся во взорвавшемся автомобиле в Москве водителе

Ранее поступили сообщения, что на одной из парковок района Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль, минимум один человек пострадал.