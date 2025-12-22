Стало известно об оставшемся во взорвавшемся автомобиле в Москве водителе

Спасатели пытаются вытащить водителя, застрявшего во взорвавшейся машине на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Kia Sorento находится на парковке возле жилого дома, у автомобиля очень сильные повреждения.

По предварительным данным, взрыв произошел в районе 07:00 сразу после того, как в машину сел водитель. Причины сейчас устанавливаются.

В Москве во дворе жилого дома произошел взрыв

О взрыве во дворе дома на улице Ясеневой стало известно утром 22 декабря. По предварительным данным, ранения получил еще один человек. Его госпитализировали, медики диагностировали у него контузию.