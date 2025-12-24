На месте гибели генерала Сарварова прогремели новые взрывы

Несколько взрывов прогремело на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Ясеневая. Также сообщается о дыме и пожаре. По предварительным данным, взорвался автомобиль. По данным Shot, на месте не менее шести автомобилей МВД.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. Позже официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что погибший — генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.