Поставки браконьерской красной икры перекрыли на Камчатке

На Камчатке закрыли незаконный промысел лососевой икры. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев.

В интервью РИА Новости он рассказал, что ключевые каналы сбыта браконьерской продукции, включая аэропорт Петропавловска-Камчатского, перекрыты.

«Блокирование громадного объема икры показывает, что браконьерство хотя и перестало существовать как полузаконная индустрия, но очаги этого промысла, этого производства, эти, как раньше говорили, "родимые пятна" контрафакта еще остаются», — сказал Зверев.

По его словам, сейчас это скорее локальные очаги криминального бизнеса. Для их подавления работает цифровая маркировка, а охрану рек обеспечивают Росрыболовство и рыбопромышленники.

С ноября 2022 года для пассажиров авиарейсов действует жёсткое ограничение — не более 10 кг икры для личного потребления.