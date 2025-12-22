В 2026 году мошенники будут имитировать голоса близких

Основываясь на анализе трендов 2024—2025 годов, можно с высокой долей вероятности прогнозировать эволюцию и расцвет нескольких ключевых мошеннических схем в 2026 году.

Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, объяснил в беседе с RT, что драйвером этого станет повсеместное внедрение искусственного интеллекта, усложнение цифровой экосистемы и рост психологической изощрённости атак.

«Главной угрозой станут мошенничества с использованием дипфейков на новом уровне. Если сегодня мы наблюдаем лишь единичные случаи поддельных видеообращений, то к 2026 году можно ожидать массового применения технологий подмены голоса и внешности в реальном времени во время видеозвонков. Мошенники будут имитировать голоса руководителей, родственников или сотрудников служб безопасности банков, чтобы отдать преступную команду или выманить деньги. Технология станет настолько доступной, что позволит атаковать не только крупный бизнес, но и рядовых граждан», — рассказал специалист.

По его словам, параллельно можно ожидать взрывного роста финансового мошенничества в сфере инвестиций в искусственный интеллект и зелёные технологии.

«Появится множество фальшивых платформ, предлагающих «эксклюзивный доступ» к проектам в области машинного обучения. Эти схемы будут использовать сложность темы для рядового инвестора и маскироваться под трендовые, социально одобряемые направления, активно используя методы социальной инженерии через профессиональные сети», — предупредил аналитик.

Как спрогнозировал Силаев, третий критический вектор — мошенничества, эксплуатирующие усталость от паролей и сложность защиты личных данных.

«К 2026 году фишинг станет гиперперсонализированным. Вместо массовых рассылок злоумышленники, используя утёкшие базы данных и открытую информацию из соцсетей, будут создавать целевые письма, максимально точно воспроизводя контекст жизни жертвы... Цель — не просто украсть логин и пароль, а захватить всю цифровую личность, включая доступ к облачным хранилищам и биометрии», — добавил он.

Отмечается, что отдельно стоит выделить схемы в метавселенных и с использованием NFT/цифровых активов нового поколения.

«По мере коммерциализации виртуальных пространств появятся «виртуальные риелторы», продающие несуществующие земельные участки, мошеннические маркетплейсы цифровых товаров и сложные пирамиды, маскирующиеся под инвестиционные DAO (децентрализованные автономные организации). Неподготовленные пользователи могут потерять значительные средства, не защищённые традиционным банковским регулированием. Прогноз — не приговор, а план действий», — подчеркнул Силаев.

По его мнению, уже сейчас необходимо развивать цифровую гигиену.

«Использовать аппаратные ключи безопасности (FIDO2) вместо паролей, внедрять в компаниях принцип «Доверяй, но проверяй» для любых финансовых распоряжений, даже поступающих по видеосвязи, и обучать людей критическому восприятию любого запроса на перевод средств или данных. Государствам и регуляторам предстоит серьёзная работа по адаптации законодательства к реалиям, когда голос и лицо человека можно подделать в реальном времени. Борьба с кибермошенничеством в 2026 году будет определяться не столько технологиями защиты, сколько уровнем осведомлённости и скептицизма каждого пользователя», — заключил Силаев.

Ранее Министерство внутренних дел России представило алгоритм для дистанционно обманутых мошенниками граждан.