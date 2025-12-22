В поселке Волна Краснодарского края дроны повредили два причала и два судна

В результате атаки дронов в поселке Волна Темрюкского района получили повреждения два причала и два судна. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Повреждения на причалах вызвали возгорания площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. Их сейчас активно тушат.

© Газета.Ru

На месте работают оперативные и специальные службы. Все находившиеся на борту судов были эвакуированы. Пострадавших среди членов экипажей и сотрудников на берегу нет. 21 декабря сообщалось, что в поселке Волна в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден трубопровод на одном из терминалов. 17 декабря в оперштабе сообщили, что в Славянском районе Кубани по 53 адресам были обнаружены обломки БПЛА.

По его данным, повреждения получили 39 домовладений. В большинстве случаев у зданий пострадали окна и двери, крыши и фасады. В местной администрации пообещали помочь владельцам пострадавшей недвижимости.