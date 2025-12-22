Более 40 тыс. мигрантов попали в Британию через Ла-Манш в этом году

С начала года более 40 тыс. мигрантов попали в Британию через пролив Ла-Манш, пишет The Guardian со ссылкой на данные МВД. В ведомстве сообщили, что в субботу, 20 декабря, до королевства добрались более 800 человек, что является рекордом для этого месяца.

© Газета.Ru

"Декабрь традиционно считается одним из самых спокойных месяцев..., поскольку сочетание низких температур и штормовой погоды делает путешествие особенно сложным", - говорится в материале.

Короткий световой день и плохая видимость также затрудняют путешествие через пролив, отмечает газета. По последним данным, общее число мигрантов, пересекших Ла-Манш в 2025 году, достигло 41 455. Рекорд был установлен в 2022-м, когда в страну приплыли 45 755 чел.

"Количество пересечений границы на небольших лодках позорно, и британский народ заслуживает лучшего. Правительство принимает меры", - прокомментировали ситуацию в МВД.

При этом 13 декабря Великобритания зафиксировала рекордный с 2018 года период без прибытия в королевство нелегальных мигрантов на лодках. Тогда в МВД заявили, что последнее зарегистрированное прибытие произошло 14 ноября.