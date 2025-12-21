Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов на Кубани
Обломки беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в посёлке Волна Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе.
«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в посёлке Волна Темрюкского района», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет. В результате ЧП начался пожар. Площадь возгорания составила 100 кв.м, уточнили в оперштабе.
Отмечается, что пожарные расчёты тушат возникший пожар.
Обломки БПЛА упали в нескольких местах на Кубани
