Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов на Кубани

Обломки беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в посёлке Волна Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе.

«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в посёлке Волна Темрюкского района», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В результате ЧП начался пожар. Площадь возгорания составила 100 кв.м, уточнили в оперштабе.

Отмечается, что пожарные расчёты тушат возникший пожар.

Обломки БПЛА упали в нескольких местах на Кубани

Ранее беспилотник ВСУ атаковал частный дом в городе Васильевке Запорожской области. Пострадала женщина.