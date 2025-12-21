Деда Мороза задержали в Анапе

В Анапе в Краснодарском крае правоохранители задержали мужчину в костюме Деда Мороза, который брал деньги с жителей и посетителей города за фотографии в фотозоне. Также он утверждал, что сани, установленные городскими властями, принадлежат ему. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе городского отдела МВД России.

© Вечерняя Москва

По данным ведомства, мужчина брал деньги с горожан, находясь на территории фотозоны на Театральной площади.

— В отношении мужчины полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», — говорится в сообщении.

Правоохранители направят собранные материалы в суд для принятия законного решения, передает Telegram-канал ведомства.

5 января 2024 года в Приангарье мужчина в костюме Деда Мороза угнал автомобиль, чтобы поздравить жителей Нижнеудинска с праздником. Но он не справился с управлением и врезался в сугроб. Позднее злоумышленник пояснил, что решил не дожидаться возвращения собственника машины и продолжить поздравлять жителей города самостоятельно.