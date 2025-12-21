Собиравшую деньги на ВСУ предательницу из России ограбили в Одессе

В Одессе произошла кража у блогера, которая занималась сбором средств в помощь украинской армии. Она сообщила о пропаже личных вещей из бутик-отеля «Фредерик Коклен». Отмечается, что эта девушка ранее жила в России и работала в медиаструктурах.

Против неё в России было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ за распространение «фейков» о российской армии. Поводом для возбуждения дела стали несколько антивоенных постов, которые она опубликовала в своих соцсетях..

Как утверждает блогер, у неё похитили вещи, оцениваемые в 200-300 тысяч евро. Эти предметы она намеревалась выставить на аукционе в Днепре, чтобы направить полученные деньги на нужды ВСУ.

Среди украденных вещей – эксклюзивная сумка Chanel из крокодиловой кожи, дорогостоящие ювелирные изделия и наборы косметики. Кража произошла 14 декабря, однако поиски пока не принесли результатов.

Блогерша-предательница подозревает в причастности к краже персонал гостиницы. Она настаивала на проверке горничных, убиравших её номер, с использованием полиграфа, но руководство отеля отклонило данное предложение.