Пожилая женщина продала четыре квартиры и попыталась оспорить сделки

Пожилая женщина из Санкт-Петербурга попыталась оспорить сделки по продаже четырех квартир, сославшись на мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации медиа, 65-летняя женщина заведует отделением больницы. Четыре месяца назад она по указанию мошенников продала четыре квартиры и передала деньги неизвестным лицам. Спустя время пострадавшая пошла в суд, но экспертиза признала ее решение осознанным.

В материале говорится, что женщине пришла СМС якобы от главврача о «спецоперации против мошенников» и «переводах Вооруженным силам Украины». Чтобы «спасти» свои деньги, она должна была снять их и перевести на «безопасный счет». Петербурженка и правда сняла шесть миллионов рублей, но оставила их у себя.

При этом мошенники выставили принадлежащие ей четыре квартиры на продажу и потребовали не мешать сделкам. Женщина продала всю недвижимость под предлогом переезда в Эстонию к родственникам, выручив 31 миллион рублей, которые достались мошенникам.

«Спустя четыре месяца женщина очнулась и обратилась в суд, пытаясь оспорить сделки, ссылаясь на "состояние аффекта"», — заметили авторы Mash.

Экспертиза подтвердила манипулятивное давление, но признала решение женщины осознанным.

Ранее судебный психиатр Николай Амбарцумов заявил, что певица Лариса Долина в момент продажи квартиры была в адекватном психическом состоянии.