Мать и сын умерли в квартире в Новой Москве при загадочных обстоятельствах

В настоящий склеп на две недели превратилась квартира в Новой Москве, где один за другим скончались 59-летний мужчина и его 90-летняя родительница.

Как стало известно МК, почти разложившиеся трупы на полу и на кровати обнаружили сотрудники МЧС в субботу в десятом часу вечера после вызова обеспокоенных жильцов в жилой дом в поселке Ерино. Одна из дам рассказала, что около двух недель не встречала знакомого соседа, хотя до этого они постоянно виделись с утра, когда тот ходил на работу на кондитерскую фабрику или выгуливал собаку около дома. Девушка неоднократно звонила в дверь, но никто не отвечал - слышался только лай.

Как позже выяснили криминалисты, мужчина погиб первый. Возможной причиной смерти мог стать инсульт, так как в последнее время он часто посещал терапевта и жаловался на давление. А примерно через неделю скончалась и его пожилая мама, которая не могла обойтись без помощи сына. В живых осталась только дворняга. Обессиленное животное вылезло из-под дивана после приезда оперативных служб.