Фитнес-тренер ударил ногой девушку в магазине

Полиция начала проверку после инцидента в Рыбинске (Ярославская область), где фитнес-тренер умышленно ударил ногой девушку в магазине. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсетях появилось видео, сделанное в одном из супермаркетов Рыбинска. На кадрах мужчина и его спутница выходят из магазина. Одновременно входит другая девушка. Мужчина бросается за вошедшей, толкает ее и бьет в грудь ногой. Пострадавшая падает.

В соцсетях предположили, что обидчик разозлился из-за того, что его подругу не пропустили.

На видео уже отреагировали правоохранительные органы.

«Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего 15 декабря», — сообщили в региональном управлении МВД.

Местные жители тем временем сообщили, что напавший на девушку работает фитнес-тренером. Это подтвердил городской спортивный клуб DDX Fitness Рыбинск.

«Наша команда осведомлена о ситуации с участием тренера-партнера DDX Fitness, случившейся в одном из магазинов города. Мы не приемлем проявление насилия в любых формах. Сотрудничество с данным тренером было прекращено по итогам внутренней проверки его тренерской деятельности в клубе», — заявили в клубе.

Там подчеркнули, что «договор расторгнут в полном соответствии с законом».